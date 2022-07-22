ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Десантники показали, как уничтожили дивизион российских гаубиц "Мста-Б" (видео)

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 12:45
Десантники показали, как уничтожили дивизион российских гаубиц "Мста-Б" (видео) Фото: десантники уничтожили артиллерийский дивизион оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Десантники показали, как уничтожили российский гаубичный артиллерийский дивизион и личный состав оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На видео зафиксированы успешные огневые задачи артиллерийских подразделений десантников.

Украинские защитники ликвидировали вражеский артдивизион (без одной гаубичной батареи). Таким образом было уничтожено восемь 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, автомобильную технику, боекомплект и фортификационные сооружения оккупантов.

Напомним, в Генштабе сообщают, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже около 39 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Война в Украине
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет