Десантники показали, как уничтожили дивизион российских гаубиц "Мста-Б" (видео)

Десантники показали, как уничтожили российский гаубичный артиллерийский дивизион и личный состав оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

Украинские защитники ликвидировали вражеский артдивизион (без одной гаубичной батареи). Таким образом было уничтожено восемь 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, автомобильную технику, боекомплект и фортификационные сооружения оккупантов.

Напомним, в Генштабе сообщают, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже около 39 тысяч оккупантов.

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