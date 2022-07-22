Десантники показали, як знищили дивізіон російських гаубиць "Мста-Б" (відео)

Десантники показали, як знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон та особовий склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

Українські захисники ліквідували ворожий артдивізіон (без однієї гаубичної батареї). Таким чином було знищено вісім 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди окупантів.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже близько 39 тисяч окупантів.

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