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Десантники показали, як знищили дивізіон російських гаубиць "Мста-Б" (відео)

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 12:45
Десантники показали, як знищили дивізіон російських гаубиць "Мста-Б" (відео) Фото: десантники знищили артилерійський дивізіон окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Десантники показали, як знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон та особовий склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На відео зафіксовані успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів десантників.

Українські захисники ліквідували ворожий артдивізіон (без однієї гаубичної батареї). Таким чином було знищено вісім 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди окупантів.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже близько 39 тисяч окупантів.

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