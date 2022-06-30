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Десантники показали, как уничтожили автоколонну оккупантов (видео)

Фото: ВСУ уничтожили из артиллерии колонну оккупантов (zsu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Десантники используют реактивную артиллерию для уничтожения российских войск. Защитники показали, как ликвидировали вражескую автомобильную колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На кадрах показана работа реактивно-артиллерийского подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. Военные с помощью реактивной артиллерии уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом российских оккупантов.

Напомним, что сегодня ВСУ выбили российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море.

По данным Генштаба, Россия с начала полномасштабной войны потеряла около 35 600 солдат.

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