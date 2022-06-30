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Десантники показали, як знищили автоколону окупантів (відео)

Фото: ЗСУ знищили з артилерії колону окупантів (zsu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Десантники використовують реактивну артилерію для знищення російських військ. Захисники показали, як ліквідували ворожу автомобільну колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На кадрах показана робота реактивно-артилерійського підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади. Військові за допомогою реактивної артилерії знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом російських окупантів.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ вибили російських окупантів з острова Зміїний у Чорному морі.

За даними Генштабу, Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 35 600 солдатів.

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