Десантники показали, як знищили автоколону окупантів (відео)

Десантники використовують реактивну артилерію для знищення російських військ. Захисники показали, як ліквідували ворожу автомобільну колону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
На кадрах показана робота реактивно-артилерійського підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади. Військові за допомогою реактивної артилерії знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом російських окупантів.
Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ вибили російських окупантів з острова Зміїний у Чорному морі.
За даними Генштабу, Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 35 600 солдатів.
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