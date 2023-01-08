Десантники показали, як штурмували позиції росіян біля Бахмута

Українські десантники показали, як брали штурмом позиції росіян в районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України розповідають як знищують російських окупантів в районі Бахмута Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що прорив ЗСУ біля Кремінної може стати загрозою для окупантів на Бахмутському напрямку.

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