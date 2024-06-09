Десантники показали, як нищать окупантів на мотоциклах у Донецькій області

Українські десантники показали, як дронами ліквідують російських військових на мотоциклах у районі Новомихайлівки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

"Пілоти дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знімають нову версію кліпу на легендарну Highway to Hell", - саркастично описують кадри десантники.

За задумом "режисерів", декілька російських окупантів зухвало мчать на мотоциклах в напрямку позицій ЗСУ, але на фініші, замість медалей, отримують прицільні скиди просто на голови.

"Фільм у жанрі трагікомедії засновано на реальних подіях. Новомихайлівка, Донецька область. Наші дні", - констатують у ДШВ ЗСУ.

Ситуація на фронті

Українські військові постійно використовують безпілотники для ударів на позиції росіян на фронті. У зв'язку з цим окупанти постійно вигадують нові способи захиститись від атак БАПЛА.

Зокрема, нещодавно російські окупанти почали використовувати мотоцикли, сподіваючись швидко пересуватися, уникаючи атак дронів. Але цей спосіб виявився недієвим.

Також варто згадати російський танк-черепаху, який окупанти також використовують для таких цілей. Але і це "винахід" не дає належних результатів.