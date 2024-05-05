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Прикордонники показали, як "штрафують" окупантів за атаки на мотоциклах (відео)

Україна, Неділя 05 травня 2024 15:27
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Прикордонники показали, як "штрафують" окупантів за атаки на мотоциклах (відео) Фото: ДПСУ з дрону атакувала окупантів на мотоциклах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники показали, як нищать окупантів, які намагаються штурмувати їх позиції на мотоциклах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники "Помсти" штрафують окупантів за неналежне паркування мотоциклів на Бахмутському напрямку", - саркастично кометують відео прикордонники.

"Ноу-хау" росіян на фронті

Мотоцикли російські війська на фронті почали використовувати зовсім недавно. Нібито це дозволяє їм маневрувати проти дронів українських сил, хоча, як видно як мінімум із кадрів, такий транспорт все ж таки виявився не настільки ефективним, як на те сподівалися окупанти.

Зазначимо, що окрім мотоциклів росіяни використовують під час штурмів баги та навіть гольфкари. Додамо, що нещодавно РБК-Україна писало про новий "винахід" загарбників - танк-черепаху.

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