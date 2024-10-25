Десантники показали "дорогу смерті" у Курській області, усіяну знищеною технікою РФ

Українські десантники показали так звану "дорогу смерті" у Курській області. Дорога всіяна знищеною російською технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На "дорозі смерті" росіяни втратили техніки на мільйони доларів. Серед знищеної техніки - танки, зокрема Т-72, БМД-1 (бойова машина десанту), БМ-3, БМД-4, БМП-2 (бойова машина піхоти), бойова машина "Ахмат", БТР-82А (бронетранспортер), бойова машина "Тигр", МТ-ЛБ (мотолига).

"Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки. Десантники та інші підрозділи Збройних Сил України методично нищили військову техніку супротивника, залишаючи від неї лише згарища й уламки", - йдеться у повідомленні.

Це дорога між населеними пунктами Снагость - Зелений Шлях. Її протяжність становить 14 кілометрів. Росіяни називають шлях "дорогою смерті", оскільки саме там українські захисники знищили десятки одиниць техніки РФ.

Бої у Курській області

З початку серпня українські воїни проводять операцію у Курській області. Під контролем України десятки населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вдалося створити буферну зону.

При цьому росіяни намагаються повернути свої території та проводять наступальні дії. За даними джерел РБК-Україна, Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області, нова дата - 1 лютого 2025 року.

Як повідомляє розвідка, Росія направить у Курську область військових КНДР, щоб спробувати відтіснити українські сили.

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