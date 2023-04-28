UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (фото)

Фото: десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області українські бійці продовжують відбивати атаки противника. Десантникам вдалося знищити дві російські БМП-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Генштабу ЗСУ.

Зазначено, що російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону в Луганській області.

"Щодня воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника, впевнено перетворюючи на металобрухт ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями", - йдеться в повідомленні.

Фото: десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (t.me/GeneralStaffZSU)

Як раніше ми писали, ЗСУ знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення було знищено вже 7 181 бойових броньованих машин російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськГенштаб ВСУВійна Росії проти України