Десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (фото)

Зазначено, що російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону в Луганській області.

"Щодня воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника, впевнено перетворюючи на металобрухт ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями", - йдеться в повідомленні.

Фото: десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (t.me/GeneralStaffZSU)

Як раніше ми писали, ЗСУ знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення було знищено вже 7 181 бойових броньованих машин російської армії.

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