Десантники за два дні знищили два десятки техніки окупантів в Донецькій області (відео)

В Донецькій області десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили та пошкодили протягом двох днів боїв більш як двадцять одиниць бронетехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

"Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують стримувати ворога на одному з найгарячіших напрямків Донеччини", - пояснили в ЗСУ.

За даними військових, протягом двох останніх днів "марунові берети" знищили та пошкодили двадцять одну одиницю бронетехніки противника, з яких 10 - танки.

Крім того, бійцями з’єднання було знищено близько сотні окупантів, які намагалися штурмувати наші позиції.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують утримувати оборону в районі Авдіївки та зайняті позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Минулої доби сталося 120 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили щонайменше 51 російську атаку на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 грудня, склали 1300 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 342 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 33 БПЛА та 22 ББМ.

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