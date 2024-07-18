Десантники за допомогою ЗРК "Стріла" знищили безпілотник ZALA на Покровському напрямку

Зазначається, що це вже не перша ворожа повітряна ціль, яку екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" вдало "приземлив" у Донецькій області.

"Захисники неба постійно на чергуванні. Їх очі прикуті до неба, слух постійно напружений, вони розуміють усю відповідальність, яку взяли на себе, адже від їх пильності залежить не тільки життя побратимів, а й мирних мешканців", - сказано у підписі до відео.

"Стріла-10" - зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії. Він призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об’єктів військового та громадянського призначення від низьколетящих літальних апаратів(літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) при їх візуальній видимості.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 18 липня, втрати Росії у війні в Україні склали 1130 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 563 640 військових. Крім того, ЗСУ знищили 54 артсистеми та 50 дронів.

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