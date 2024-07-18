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Десантники с помощью ЗРК "Стрела" уничтожили беспилотник ZALA на Покровском направлении

Фото: ЗРК "Стрела" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" удачно "приземлил" в Донецкой области.

"Защитники неба постоянно на дежурстве. Их глаза прикованы к небу, слух постоянно напряжен, они понимают всю ответственность, которую взяли на себя, ведь от их бдительности зависит не только жизнь собратьев, но и мирных жителей", - говорится в подписи к видео.

"Стрела-10" – зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) при их визуальной видимости.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 18 июля, потери России в войне в Украине составили 1130 кафиров. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.

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ПокровскВойна в УкраинеАтака дронов