Десантники 81 бригади ДШВ отримали від "Української команди" обладнання для роботи в польових умовах
Бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ отримали потужний генератор від волонтерів "Української команди".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
Так, "Українська команда" передала ще один великий і потужний генератор десантникам 81 аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.
"Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення вели бої на Сумщині, Луганщині, Харківщині. А сьогодні б’ють ворога на Слов'янському і Краматорському напрямках на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що волонтерська допомога підсилює бойові спроможності бригади.
"Генераторів на фронті багато не буває. Упевнений, що наша підтримка посилить бойові спроможності бригади і збереже життя наших героїв", - сказав Палатний.
Бійці подякували волонтерам і всім, хто допомагає війську.
"Від себе особисто та від командування бригади хочу подякувати за оперативну допомогу. Жодного разу нам не відмовили. Тільки спільно ми можемо перемогти цього потужного ворога", - сказав представник 81 ОАеМБр.
Як повідомлялося, "Українська команда" передала на передову вже понад 600 генераторів та зарядних станцій, сотню автівок, 4000 дронів та інше необхідне обладнання.
Загалом - майже 2000 тон допомоги на понад пів мільярда гривень.