Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

Так, "Українська команда" передала ще один великий і потужний генератор десантникам 81 аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

"Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення вели бої на Сумщині, Луганщині, Харківщині. А сьогодні б’ють ворога на Слов'янському і Краматорському напрямках на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що волонтерська допомога підсилює бойові спроможності бригади.

"Генераторів на фронті багато не буває. Упевнений, що наша підтримка посилить бойові спроможності бригади і збереже життя наших героїв", - сказав Палатний.

Бійці подякували волонтерам і всім, хто допомагає війську.

"Від себе особисто та від командування бригади хочу подякувати за оперативну допомогу. Жодного разу нам не відмовили. Тільки спільно ми можемо перемогти цього потужного ворога", - сказав представник 81 ОАеМБр.