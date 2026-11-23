Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения на Facebook-странице волонтерского штаба.

Так, "Украинская команда" передала еще один большой и мощный генератор десантникам 81 аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

"Эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения вели бои в Сумской, Луганщине, Харьковщине. А сегодня бьют врага на Славянском и Краматорском направлениях в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный подчеркнул, что волонтерская помощь усиливает боевые возможности бригады.

"Генераторов на фронте много не бывает. Уверен, что наша поддержка усилит боевые возможности бригады и сохранит жизнь наших героев", - сказал Палатный.

Бойцы поблагодарили волонтеров и всех, кто помогает войску.

"От себя лично и от командования бригады хочу поблагодарить за оперативную помощь. Ни разу нам не отказали. Только сообща мы можем победить этого мощного врага", - сказал представитель 81 ОАэМБр.