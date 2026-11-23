Десантники 81 бригады ДШВ получили от "Украинской команды" оборудование для работы в полевых условиях
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск получили мощный генератор от волонтеров "Украинской команды".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения на Facebook-странице волонтерского штаба.
Так, "Украинская команда" передала еще один большой и мощный генератор десантникам 81 аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
"Эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения вели бои в Сумской, Луганщине, Харьковщине. А сегодня бьют врага на Славянском и Краматорском направлениях в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный подчеркнул, что волонтерская помощь усиливает боевые возможности бригады.
"Генераторов на фронте много не бывает. Уверен, что наша поддержка усилит боевые возможности бригады и сохранит жизнь наших героев", - сказал Палатный.
Бойцы поблагодарили волонтеров и всех, кто помогает войску.
"От себя лично и от командования бригады хочу поблагодарить за оперативную помощь. Ни разу нам не отказали. Только сообща мы можем победить этого мощного врага", - сказал представитель 81 ОАэМБр.
Как сообщалось, "Украинская команда" передала на передовую уже более 600 генераторов и зарядных станций, сотню автомобилей, 4000 дронов и другое необходимое оборудование.
В общей сложности - почти 2000 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен .