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Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и шлемы, - Порошенко

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Понедельник 11 апреля 2022 19:36
Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и шлемы, - Порошенко Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Сотни бронежилетов четвертого класса защиты и кевларовые шлемы отправили бойцам бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая отправляется на восточный фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"Отправили сегодня очередную партию военного снаряжения воинам, которые отправляются на восточный фронт. Сейчас там - горячо. Мы помогали защитникам Киева, когда враг стоял на подступах к столице. Сегодня наш долг - поддержать наших героев на Востоке", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что уже 47 дней Украина проходит одно из самых тяжелых в своей истории испытаний. И украинцы проходят его с честью.

"Огромный уровень самоорганизации, когда, как и в 2014-м мы обеспечиваем Вооруженные Силы, обеспечиваем подразделения территориальной обороны. Тысячи и тысячи бронежилетов отправлены в бригады Вооруженных Сил, выданные батальонам территориальной обороны. И сейчас - очередная партия", - добавил Порошенко.

Напомним, с начала российского вторжения Порошенко патронирует 206-й батальон территориальной обороны, который после защиты столицы получил новое боевое задание, а также другие добровольческие подразделения теробороны и ВСУ.

За это время украинские бойцы получили сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.

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Петр Порошенко
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