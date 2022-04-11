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Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і шоломи, - Порошенко

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 19:36
Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і шоломи, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Сотні бронежилетів четвертого класу захисту та кевларові шоломи відправили бійцям бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка вирушає на східний фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.

"Відправили сьогодні чергову партію військового спорядження воїнам, які вирушають на східний фронт. Зараз там - найгарячіше. Ми допомагали захисникам Києва, коли ворог стояв на підступах до столиці. Сьогодні наш обов’язок - підтримати наших героїв на Сході", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що вже 47 днів Україна проходить одне з найважчих у своїй історії випробувань. І українці проходять його з честю.

"Величезний рівень самоорганізації, коли як і у 2014-му ми забезпечуємо Збройні Сили, забезпечуємо підрозділи територіальної оборони. Тисячі і тисячі бронежилетів відправлені у бригади Збройних Сил, видані батальйонам територіальної оборони. І зараз - чергова партія", - додав Порошенко.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення Порошенко патронує 206-й батальйон територіальної оборони, який після захисту столиці отримав нове бойове завдання, а також інші добровольчі підрозділи тероборони та ЗСУ.

За цей час українські бійці отримали сотні кулеметів ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше військове спорядження.

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