Дерзость России растет. Зеленский призвал ЕС не медлить с новым пакетом санкций

"Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем дольше промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что благодарен всем союзникам, которые продвигают необходимость признать Россию страной-террористом. По его словам, это решение будет принято в любом случае, это только вопрос времени.

"Вопрос только в том, сколько еще Россия успеет забрать жизней, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор", - добавил президент.