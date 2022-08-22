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Дерзость России растет. Зеленский призвал ЕС не медлить с новым пакетом санкций

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо ввести новый пакет санкций против России, поскольку чем дольше промежуток между ограничениями, тем сильнее дерзость Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем дольше промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что благодарен всем союзникам, которые продвигают необходимость признать Россию страной-террористом. По его словам, это решение будет принято в любом случае, это только вопрос времени.

"Вопрос только в том, сколько еще Россия успеет забрать жизней, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор", - добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония намерена сделать официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против РФ.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзСанкции против России