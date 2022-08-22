Зухвалість Росії зростає. Зеленський закликав ЄС не зволікати з новим пакетом санкцій

"Я вдячний всім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довше проміжок між санкційними пакетами, тим більше зухвалість Росії", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що вдячний всім союзникам, які просувають необхідність визнати Росію країною-терористом. За його словами, це рішення буде прийнято в будь-якому випадку, це тільки питання часу.

"Питання тільки в тому, скільки ще Росія встигне забрати життів, поки удари у відповідь від міжнародного співтовариства не стануть дійсно відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", - додав президент.