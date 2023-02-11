Держзрадників позбавлять нагород та пільг: деталі урядового законопроекту

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект змін до закону "Про державні нагороди України" щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики. Процедуру позбавлення нагород пропонується спростити.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на проект 8407-2.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз позбавлення державних нагород здійснюється президентом України лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.
Документом пропонується встановити, що президент може позбавити нагород на підставі рішення суду про визнання нагородженого винним у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В уряді наголошують, що злочині проти основ національної безпеки (державна зрада, диверсія, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність тощо) передбачають відповідальність, установлену для особливо тяжких злочинів.
Ще однією підставою для рішення президента може ведення РНБО санкцій проти особи у вигляді позбавлення державних нагород.
Згідно з проектом, особа, позбавлена державної нагороди, втрачає право на пільги, передбачені для нагороджених осіб.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів.