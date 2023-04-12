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Держстат назвав галузі економіки України, які найбільше постраждали від війни

Фото: війна найбільше вдарила по будівництву (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік за виробничим методом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільше падіння зафіксоване в будівництві - 67,6%. На транспорті падіння склало 44,3%, у переробній промисловості - 43,1%, в енергетиці - 32,5%, у добувній промисловості - 32,2%.

Крім того, у торгівлі зафіксовано падіння на 30,9%, сільське господарство впало на 28,4%.

Фінансова та страхова діяльність втратила 15,8%, інформація та телекомунікації 15,4%.

Тільки у секторі "Державне управління; обов’язкове соціальне страхування" зафіксоване зростання на 35,4%.

Нагадаємо, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік склало 29,1%.

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Державна служба статистикиВВП