Держстат назвав галузі економіки України, які найбільше постраждали від війни

За даними статистичного відомства, найбільше падіння зафіксоване в будівництві - 67,6%. На транспорті падіння склало 44,3%, у переробній промисловості - 43,1%, в енергетиці - 32,5%, у добувній промисловості - 32,2%.

Крім того, у торгівлі зафіксовано падіння на 30,9%, сільське господарство впало на 28,4%.

Фінансова та страхова діяльність втратила 15,8%, інформація та телекомунікації 15,4%.

Тільки у секторі "Державне управління; обов’язкове соціальне страхування" зафіксоване зростання на 35,4%.