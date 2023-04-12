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Госстат назвал отрасли экономики Украины, наиболее пострадавшие от войны

Фото: война больше всего ударила по строительству (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год по производственному методу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, наибольшее падение зафиксировано в строительстве - 67,6%. На транспорте падение составило 44,3%, в перерабатывающей промышленности - 43,1%, в энергетике - 32,5%, в добывающей промышленности - 32,2%.

Кроме того, в торговле зафиксировано падение на 30,9%, сельское хозяйство упало на 28,4%.

Финансовая и страховая деятельность потеряла 15,8%, информация и телекоммуникации 15,4%.

Только в секторе "Государственное управление; обязательное социальное страхование" зафиксированный рост на 35,4%.

Напомним, по данным Госстата , падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

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Государственная служба статистикиВВП