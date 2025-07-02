Держспецзв’язку завершив роботу над "е-балами": хто тепер розпоряджається бонусами

З 1 липня 2025 року функціонал, який виконувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в межах проєкту "Армія дронів бонус", також відомого як "е-бали", перейшов до:

Мінцифри,

Міноборони,

Агенції оборонних закупівель,

оборонного кластеру Brave1.

"Ми в Держспецзв’язку спільно з Мінцифри, Міноборони та іншими партнерами цю систему запускали з нуля. Спроєктували, протестували, запустили. І довели: вона працює", - зауважили в службі.

Водночас, як повідомляється, на Держспецзв’язку були покладені одні з ключових ролей: верифікація балів за знищені об’єкти ворога, прийом заявок на постачання техніки в межах проєкту від військових частин, укладання контрактів із постачальниками, отримання продукції та передання її захисникам відповідно до отриманих заявок.

"Держспецзв’язку успішно виконала поставлені перед Службою завдання, забезпечивши безперебійне постачання військовим частинам техніки у межах проєкту "Армія дронів бонус", - додали в службі.