Держспецзв’язку завершив роботу над "е-балами": хто тепер розпоряджається бонусами

Проєкт "Армія дронів бонус", відомий також як "е-бали", передано від Держспецзв’язку до Мінцифри, Міноборони, Агенції оборонних закупівель та кластеру Brave1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
З 1 липня 2025 року функціонал, який виконувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в межах проєкту "Армія дронів бонус", також відомого як "е-бали", перейшов до:
"Ми в Держспецзв’язку спільно з Мінцифри, Міноборони та іншими партнерами цю систему запускали з нуля. Спроєктували, протестували, запустили. І довели: вона працює", - зауважили в службі.
Водночас, як повідомляється, на Держспецзв’язку були покладені одні з ключових ролей: верифікація балів за знищені об’єкти ворога, прийом заявок на постачання техніки в межах проєкту від військових частин, укладання контрактів із постачальниками, отримання продукції та передання її захисникам відповідно до отриманих заявок.
"Держспецзв’язку успішно виконала поставлені перед Службою завдання, забезпечивши безперебійне постачання військовим частинам техніки у межах проєкту "Армія дронів бонус", - додали в службі.
"Е-бали" - це електронна система обліку досягнень військових. Вона не просто фіксує, хто і як працює на фронті, а ще й допомагає:
Нагадаємо, що цієї весни відбулась конференція Defence Tech Era, яка була присвячена другій річниці створення оборонного кластера Brave1.
Під час неї віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему нарахування "є-балів" за знищену техніку та окупантів.
Федоров зокрема зауважив, що завдяки даному проекту українські військові отримують бали за знищення ворожої техніки та живої сили, а за ці бонуси можуть придбати необхідну їм зброю.
Зазначимо також, що українські військові також можуть отримати винагороду за знищену чи захоплену ворожу техніку. Так, військовослужбовцям виплачується винагорода у розмірі від 12 180 до 243 600 гривень залежно від виду техніки.
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