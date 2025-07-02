Госспецсвязи завершил работу над "е-баллами": кто теперь распоряжается бонусами

С 1 июля 2025 года функционал, который выполняла Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в рамках проекта "Армия дронов бонус", также известного как "е-баллы", перешел к:

Минцифры,

Минобороны,

Агентству оборонных закупок,

оборонному кластеру Brave1.

"Мы в Госспецсвязи совместно с Минцифры, Минобороны и другими партнерами эту систему запускали с нуля. Спроектировали, протестировали, запустили. И доказали: она работает", - отметили в службе.

В то же время, как сообщается, на Госспецсвязь были возложены одни из ключевых ролей: верификация баллов за уничтоженные объекты врага, прием заявок на поставку техники в рамках проекта от воинских частей, заключение контрактов с поставщиками, получение продукции и передача ее защитникам в соответствии с полученными заявками.

"Госспецсвязи успешно выполнила поставленные перед Службой задачи, обеспечив бесперебойную поставку воинским частям техники в рамках проекта "Армия дронов бонус", - добавили в службе.