У Держспецзв'язку назвали області з найгіршим зв'язком

За його словами, внаслідок військових дій найбільше постраждала інфраструктура в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Через це у Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій - 47,6%. Окрім цього через відключення електроенергії проблеми зі зв'язком зазнають Одеська та Черкаська області. Це 67,6% та 68,4% відповідно.

У відомстві відзначили, що на решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70%.

"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі - це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані", - сказав Щиголь.