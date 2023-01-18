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В Госспецсвязи назвали области с худшей связью

Фото: в Госспецсвязи назвали области с худшей связью (24.tv)
Автор: Наталья Кава

В результате повреждения инфраструктуры наибольшие проблемы со связью зафиксированы в трех восточных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.

По его словам, в результате военных действий больше всего пострадала инфраструктура в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Поэтому в Донецкой области доступность связи составляет 39,3%, в Запорожской - 47,6%. Кроме этого из-за отключения электроэнергии проблемы со связью испытывают Одесская и Черкасская области. Это 67,6% и 68,4% соответственно.

В ведомстве отметили, что на остальной территории страны доступность мобильной связи составляет не менее 70%.

"Операторы (мобильной связи) обеспечивают резервным питанием не только базовые станции, но и все подсистемы сети - это десятки тысяч объектов. Сейчас все ключевые элементы сетей операторов зарезервированы", - сказал Щиголь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов.

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Госспецсвязиинфраструктура