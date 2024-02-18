Держспецзв'язку: атаку на українські медіа здійснили російські хакери

Кібератака у неділю, 18 лютого на низку українських медіа, зокрема на видання "Українська правда" та Liga.net, була здійснена російськими хакерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).
У заяві відомства зазначається, що під час такої атаки на українські ЗМІ ворожі хакери розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.
Крім вищеназваних медіа, постраждали також і інші видання.
"До Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, вже звернулися представники "Української правди", Liga.net, "Апострофу" та "Телеграфу", - йдеться у повідомленні.
Фахівці CERT-UA вже проводять дослідження вказаного інциденту, додали в службі.
Раніше у неділю ввечері стало відомо, що невідомі зламали акаунт "Української правди" у Twitter та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку, яку чотири місяці штурмували російські загарбники.
Як запевнили у видавництвах, вони не мають відношення до опублікованих постів, та зауважили, що їх сторінки були зломані невідомими.
Нагадаємо, нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.
Раніше VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).
У січні правоохоронці в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. У такий спосіб росіяни можуть намагатися шпигувати.
На початку лютого стало відомо, що українське державне підприємство постраждало від кібератаки. У результаті неї було уражено більше ніж 2000 комп'ютерів.
Також у грудні минулого року стало відомо, що хакерське угруповання Sandworm, яке пов'язане з росіянами, у жовтні 2022 року провело кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом.
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