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Держслужбу з етнополітики та свободи совісті підпорядкують безпосередньо Кабміну

Фото: держслужба з етнополітики та свободи совісті підпорядковуватиметься Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Держслужбу України з етнополітики та свободи совісті віднесуть до центральних органів виконавчої влади та безпосередньо підпорядкують Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання про зв'язки окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав цими днями президент Володимир Зеленський, ми маємо гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогові послабити нас зсередини", - заявив Шмигаль.

За його словами, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітними та підконтрольними Державній службі України з етнополітики.

Раніше ми писали, що у четвер, 1 грудня, відбулося засідання РНБО України, на якому розглядалися численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні та Росії.

Як повідомлялося, СБУ 22 листопада провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

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Денис Шмигаль