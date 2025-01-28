Чому під час війни зменшилась кількість "офіційно безробітних": відповідь Держслужби зайнятості

Першою причиною, як пояснила Жовтяк, є те, що велика кількість працездатного населення виїхала за кордон. Попри те, що біженці мають можливість зареєструватись в статусі безробітних, зокрема через портал "Дія", вони не можуть отримувати виплати.

Інша ж причина полягає у тому, що всі військовозобов’язані при реєстрації в Держслужбі зайнятості повинні надати військово-облікові документи, що відповідає принципу "Працюй або воюй". Якщо до повномасштабного вторгнення в структурі безробітних пропорція чоловіків та жінок була приблизно рівною, то сьогодні 80% - це жінки й 20% - чоловіки.

"Крім того, можливим фактором, що вплинув на бажання людей реєструватися в Службі зайнятості, є скорочення термінів виплат допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану. Якщо раніше виплати здійснювалися протягом одного року, а для деяких категорій населення (громадян передпенсійного віку) - до двох років, то зараз мова йде про три місяці. А для людей передпенсійного віку - один рік", - додала Жовтяк.

За її словами, кошти, що вивільнились, були спрямовані на: