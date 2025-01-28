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Чому під час війни зменшилась кількість "офіційно безробітних": відповідь Держслужби зайнятості

Фото: Юлія Жовтяк, народний депутат (Віктор Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Руслан Кисляк

До початку повномасштабного вторгнення Держслужба зайнятості щороку обслуговувала близько мільйона громадян, але наразі ця цифра суттєво скоротилась. Цьому є декілька причин.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю РБК-Україна.

 

Першою причиною, як пояснила Жовтяк, є те, що велика кількість працездатного населення виїхала за кордон. Попри те, що біженці мають можливість зареєструватись в статусі безробітних, зокрема через портал "Дія", вони не можуть отримувати виплати. 

Інша ж причина полягає у тому, що всі військовозобов’язані при реєстрації в Держслужбі зайнятості повинні надати військово-облікові документи, що відповідає принципу "Працюй або воюй". Якщо до повномасштабного вторгнення в структурі безробітних пропорція чоловіків та жінок була приблизно рівною, то сьогодні 80% - це жінки й 20% - чоловіки. 

"Крім того, можливим фактором, що вплинув на бажання людей реєструватися в Службі зайнятості, є скорочення термінів виплат допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану. Якщо раніше виплати здійснювалися протягом одного року, а для деяких категорій населення (громадян передпенсійного віку) - до двох років, то зараз мова йде про три місяці. А для людей передпенсійного віку - один рік", - додала Жовтяк. 

За її словами, кошти, що вивільнились, були спрямовані на:

  • розвиток й можливості;
  • гранти; 
  • навчання людей; 
  • розширення компенсації для роботодавців; 
  • створення нових робочих місць.  

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чому українців, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, можуть позбавити статусу безробітного.

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