Почему во время войны уменьшилось количество "официально безработных": ответ Госслужбы занятости

Первой причиной, как пояснила Жовтяк, является то, что большое количество трудоспособного населения выехало за границу. Несмотря на то, что беженцы имеют возможность зарегистрироваться в статусе безработных, в частности через портал "Дія", они не могут получать выплаты.

Другая же причина заключается в том, что все военнообязанные при регистрации в Госслужбе занятости должны предоставить военно-учетные документы, что соответствует принципу "Работай или воюй". Если до полномасштабного вторжения в структуре безработных пропорция мужчин и женщин была примерно равной, то сегодня 80% - это женщины и 20% - мужчины.

"Кроме того, возможным фактором, повлиявшим на желание людей регистрироваться в Службе занятости, является сокращение сроков выплат пособия по безработице во время действия военного положения. Если раньше выплаты осуществлялись в течение одного года, а для некоторых категорий населения (граждан предпенсионного возраста) - до двух лет, то сейчас речь идет о трех месяцах. А для людей предпенсионного возраста - один год", - добавила Жовтяк.

По ее словам, высвободившиеся средства были направлены на: