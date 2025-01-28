Почему во время войны уменьшилось количество "официально безработных": ответ Госслужбы занятости

До начала полномасштабного вторжения Госслужба занятости ежегодно обслуживала около миллиона граждан, но сейчас эта цифра существенно сократилась. Этому есть несколько причин.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.
Первой причиной, как пояснила Жовтяк, является то, что большое количество трудоспособного населения выехало за границу. Несмотря на то, что беженцы имеют возможность зарегистрироваться в статусе безработных, в частности через портал "Дія", они не могут получать выплаты.
Другая же причина заключается в том, что все военнообязанные при регистрации в Госслужбе занятости должны предоставить военно-учетные документы, что соответствует принципу "Работай или воюй". Если до полномасштабного вторжения в структуре безработных пропорция мужчин и женщин была примерно равной, то сегодня 80% - это женщины и 20% - мужчины.
"Кроме того, возможным фактором, повлиявшим на желание людей регистрироваться в Службе занятости, является сокращение сроков выплат пособия по безработице во время действия военного положения. Если раньше выплаты осуществлялись в течение одного года, а для некоторых категорий населения (граждан предпенсионного возраста) - до двух лет, то сейчас речь идет о трех месяцах. А для людей предпенсионного возраста - один год", - добавила Жовтяк.
По ее словам, высвободившиеся средства были направлены на:
Напомним, РБК-Украина писало о том, почему украинцев, состоящих на учете в центре занятости, могут лишить статуса безработного.
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