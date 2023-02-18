Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Китаю після скандалу з повітряними кулями

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 18 лютого, провів зустріч із главою МЗС Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
Блінкен в ході бесіди заявив, що польоти китайських аеростатів у небі США більше ніколи не повинні повторюватися і назвав їх запуски безвідповідальним вчинком. Він також ясно дав зрозуміти, що програму Китаю із запуску висотних розвідувальних аеростатів було викрито.
Глава Держдепу також попередив свого колегу про наслідки у разі, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допомогу в обході системних санкцій через війну в Україні. Держсекретар США також підтвердив, що політика США щодо одного Китаю не зазнала змін, і наголосив на важливості підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці.
"США конкуруватимуть і безсоромно відстоюватимуть цінності та інтереси. У той же час ми не хочемо конфлікту з Китаєм і не шукаємо нової холодної війни", - заявив Блінкен у ході зустрічі.
Держсекретар також наголосив на важливості постійної підтримки дипломатичного діалогу та відкритих ліній зв'язку.
Раніше ми писали, що держсекретар США Ентоні Блінкен розглядає можливість зустрічі із главою МЗС Китаю Ван І у рамках Мюнхенської конференції безпеки.
Також нагадаємо, що головний китайський дипломат Ван І збирається відвідати кілька європейських країн та Росію. Візит відбудеться цього місяця.
Нещодавно Блінкен переніс свій візит до Китаю. Причиною цього є інцидент з китайською повітряною кулею, яка була виявлена в американському повітряному просторі.
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