Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Китаю після скандалу з повітряними кулями

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 18 лютого, провів зустріч із главою МЗС Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Блінкен в ході бесіди заявив, що польоти китайських аеростатів у небі США більше ніколи не повинні повторюватися і назвав їх запуски безвідповідальним вчинком. Він також ясно дав зрозуміти, що програму Китаю із запуску висотних розвідувальних аеростатів було викрито.

Глава Держдепу також попередив свого колегу про наслідки у разі, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допомогу в обході системних санкцій через війну в Україні. Держсекретар США також підтвердив, що політика США щодо одного Китаю не зазнала змін, і наголосив на важливості підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці.

"США конкуруватимуть і безсоромно відстоюватимуть цінності та інтереси. У той же час ми не хочемо конфлікту з Китаєм і не шукаємо нової холодної війни", - заявив Блінкен у ході зустрічі.

Держсекретар також наголосив на важливості постійної підтримки дипломатичного діалогу та відкритих ліній зв'язку.