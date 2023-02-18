Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая после скандала с воздушными шарами

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 18 февраля, провел встречу с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Блинкен в ходе беседы заявил подчеркнул, что полеты китайских аэростатов в небе США больше никогда не должны повторяться и назвал их запуски безответственным поступком. Он также ясно дал понять, что программа Китая по запуску высотных разведывательных аэростатов была разоблачена.

Глава Госдепа также предупредил своего коллегу о последствиях в случае, если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе системных санкций из-за войны в Украине. Госсекретарь США также подтвердил, что политика США в отношении одного Китая не претерпела изменений, и подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

"США будут конкурировать и беззастенчиво отстаивать ценности и интересы. В то же время мы не хотим конфликта с Китаем и не ищем новой холодной войны", - заявил Блинкен в ходе встречи.

Госсекретарь также подчеркнул важность постоянного поддержания дипломатического диалога и открытых линий связи.