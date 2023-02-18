Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая после скандала с воздушными шарами
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 18 февраля, провел встречу с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
Блинкен в ходе беседы заявил подчеркнул, что полеты китайских аэростатов в небе США больше никогда не должны повторяться и назвал их запуски безответственным поступком. Он также ясно дал понять, что программа Китая по запуску высотных разведывательных аэростатов была разоблачена.
Глава Госдепа также предупредил своего коллегу о последствиях в случае, если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе системных санкций из-за войны в Украине. Госсекретарь США также подтвердил, что политика США в отношении одного Китая не претерпела изменений, и подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.
"США будут конкурировать и беззастенчиво отстаивать ценности и интересы. В то же время мы не хотим конфликта с Китаем и не ищем новой холодной войны", - заявил Блинкен в ходе встречи.
Госсекретарь также подчеркнул важность постоянного поддержания дипломатического диалога и открытых линий связи.
Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкэн рассматривает возможность встречи с главой МИД Китая Ван И в рамках Мюнхенской конференции безопасности.
Также напомним, что главный китайский дипломат Ван И собирается посетить несколько европейских стран и Россию. Визит состоится в этом месяце.
Недавно Блинкен перенес свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.
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