Держсекретар США запевнив, що Трамп серйозно налаштований придбати Гренландію

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю острова Гренландія, який зараз перебуває у складі Данії. Це є "його пріоритетом".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю журналістці Мегін Келлі.
Рубіо наголосив, що слова Трампа стосовно безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія - "це не жарт".
"Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме - придбати її", - зазначив держсекретар США.
Водночас він відмовився спекулювати стосовно того, чи вдасться за президентства Трампа отримати контроль над Гренландією.
"Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим. Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними", - додав Рубіо.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп хоче зробити Гренландію частиною США. Причому не виключає використання сили, щоб переконати Данію.
Протягом століть острів перебуває під контролем Данії (раніше як колонія, тепер як напівсуверенна територія у складі Датського королівства). Гренландія підпорядковується данській конституції. Це означає, що будь-яка зміна правового статусу потребуватиме внесення поправок.
Раніше повідомлялося, що Данія в приватному порядку надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Копенгаген не має наміру "продавати" острів, але готовий обговорювати інші запити Вашингтона.
Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що той розглядає різні варіанти контролю над Гренландією.
До того ж союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Пропонується дозволити йому почати переговори, щойно він офіційно вступить на посаду 20 січня.
Тим часом Данія робить усе можливе, щоб впоратися з Трампом. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен намагалася заручитися підтримкою європейських союзників, здійснивши стрімкий тур Берліном, Парижем і Берліном, прагнучи продемонструвати єдність, уникаючи при цьому загострювати ситуацію.
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