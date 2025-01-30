Держсекретар США запевнив, що Трамп серйозно налаштований придбати Гренландію

Рубіо наголосив, що слова Трампа стосовно безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія - "це не жарт".

"Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме - придбати її", - зазначив держсекретар США.

Водночас він відмовився спекулювати стосовно того, чи вдасться за президентства Трампа отримати контроль над Гренландією.

"Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим. Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними", - додав Рубіо.