Госсекретарь США заверил, что Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании. Это является "его приоритетом".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.
Рубио подчеркнул, что слова Трампа относительно ситуации с безопасностью в Арктическом регионе, где расположена Гренландия - "это не шутка".
"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен это сделать, а именно - приобрести ее", - отметил госсекретарь США.
В то же время он отказался спекулировать относительно того, удастся ли при президентстве Трампа получить контроль над Гренландией.
"Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным. Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", - добавил Рубио.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп хочет сделать Гренландию частью США. Причем не исключает использования силы, чтобы убедить Данию.
На протяжении веков остров находится под контролем Дании (ранее как колония, теперь как полусуверенная территория в составе Датского королевства). Гренландия подчиняется датской конституции. Это означает, что любое изменение правового статуса потребует внесения поправок.
Ранее сообщалось, что Дания в частном порядке направила команде Трампа предложения по Гренландии. Копенгаген не намерен "продавать" остров, но готов обсуждать другие запросы Вашингтона.
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что тот рассматривает различные варианты контроля над Гренландией.
К тому же союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии". Предлагается разрешить ему начать переговоры, как только он официально вступит в должность 20 января.
Тем временем Дания делает все возможное, чтобы справиться с Трампом. Премьер-министр Метте Фредериксен пыталась заручиться поддержкой европейских союзников, совершив стремительный тур по Берлину, Парижу и Берлину, стремясь продемонстрировать единство, избегая при этом обострять ситуацию.
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