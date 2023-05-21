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Держсекретар США закликав Лукашенка звільнити політв'язнів

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Неділя 21 травня 2023 05:31
Держсекретар США закликав Лукашенка звільнити політв'язнів Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Еноті Блінкен закликав владу Лукашенка негайно звільнити всіх політв'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

21 травня відзначається День солідарності з політв'язнями Білорусі. За інформацією державного департаменту Сполучених Штатів у РБ несправедливо утримують у в'язницях понад 1500 осіб.

"Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення народу Білорусі до демократичного майбутнього", - написав Блінкен.

У держдепі зазначають, що ці чоловіки та жінки були заарештовані та ув’язнені за реалізацію своїх прав людини та свобод у боротьбі за білоруську демократію, протести проти фальсифікації виборів або за протидію війні Росії проти України. Багато судів над ними проходили за зачиненими дверима, захищені від громадського контролю.

Раніше, в одній із колоній Білорусі помер політв’язень-блогер Микола Климович, якого засудили через карикатуру на Олександра Лукашенка.

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Білорусь Ентоні Блінкен
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