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Госсекретарь США призвал Лукашенко освободить политзаключенных

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Воскресенье 21 мая 2023 05:31
Госсекретарь США призвал Лукашенко освободить политзаключенных Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь США Эноти Блинкен призвал власти Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

21 мая отмечается День солидарности с политзаключенными в Беларуси. По информации государственного департамента Соединенных Штатов, в РБ несправедливо содержат в тюрьмах более 1500 человек.

"Мы призываем к их немедленному, безусловному увольнению и поддерживаем стремление народа Беларуси к демократическому будущему", - написал Блинкен.

В госдепе отмечают, что эти мужчины и женщины были арестованы за реализацию своих прав человека и свобод в борьбе за белорусскую демократию, протесты против фальсификации выборов или за противодействие войне России против Украины. Многие суды над ними проходили за закрытыми дверями, защищены от общественного контроля.

Ранее, в одной из колоний Беларуси умер политзаключенный-блогер Николай Климович, которого осудили из-за карикатуры на Александра Лукашенко.

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