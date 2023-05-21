Госсекретарь США призвал Лукашенко освободить политзаключенных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

21 мая отмечается День солидарности с политзаключенными в Беларуси. По информации государственного департамента Соединенных Штатов, в РБ несправедливо содержат в тюрьмах более 1500 человек.

"Мы призываем к их немедленному, безусловному увольнению и поддерживаем стремление народа Беларуси к демократическому будущему", - написал Блинкен.

В госдепе отмечают, что эти мужчины и женщины были арестованы за реализацию своих прав человека и свобод в борьбе за белорусскую демократию, протесты против фальсификации выборов или за противодействие войне России против Украины. Многие суды над ними проходили за закрытыми дверями, защищены от общественного контроля.