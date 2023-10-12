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Держсекретар США вирушив із робочим візитом до Ізраїлю

Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держсекретар США Ентоні Блінкен поїхав до Ізраїлю. Мета візиту – показати, що США підтримують країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прямує до Ізраїлю з "дуже простим і зрозумілим посланням від імені президента Сполучених Штатів та від імені американського народу", і що полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль.

"Ізраїльський народ прикриває нам спину. Він прикриває нас сьогодні. Він прикриватиме нас завтра. Він прикриватиме нас щодня", - сказав Блінкен.

В Ізраїлі планується зустріч із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями після прибуття.

"США сповнені рішучості забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту, підкреслюючи рівень розпусти, здійснений ХАМАСОМ у дусі "Ісламської держави". США продовжуватимуть працювати над тим, щоб жодні додаткові сили не приєдналися до боротьби проти Ізраїлю", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що він також працюватиме із ізраїльськими колегами над пошуком заручників, серед яких є американські громадяни, і працюватиме над їх звільненням.

Плани держсекретаря

Очікується, що Блінкен приземлиться в Ізраїлі сьогодні рано-вранці. Після відвідування Ізраїлю та Йорданії держсекретар Ентоні Блінкен планує відвідати інші країни регіону, які мають вплив на воюючі сторони, повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту.

Завтра Блінкен вирушить до Аммана, де зустрінеться з високопоставленими йорданськими чиновниками, а також із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, який поїде з делегацією, до якої входять голова розвідки ПА Маджед Фарадж та генеральний секретар Виконавчого комітету ООП Хусейн аль-Шейх.

Раніше ми писали, що США просять виділити 2 млрд доларів на пакет ППО для Ізраїлю. Це удосконалить "Залізний купол".

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