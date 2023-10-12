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Госсекретарь США отправился с рабочим визитом в Израиль

Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен поехал в Израиль. Цель визита - показать, что США поддерживают страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направляется в Израиль с "очень простым и ясным посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа", и что заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль.

"Израильский народ прикрывает нам спину. Он прикрывает нас сегодня. Он будет прикрывать нас завтра. Он будет прикрывать нас каждый день”, - сказал Блинкен.

В Израиле планируется встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками по прибытии.

"США полны решимости обеспечить Израиль средствами для самозащиты, подчеркивая уровень разврата, совершенный ХАМАСОМ в духе "Исламского государства". США будут продолжать работать над тем, чтобы никакие дополнительные силы не присоединились к борьбе против Израиля.", - сказал Блинкен

Госсекретарь добавил, что он также будет работать с израильскими коллегами над поиском заложников, среди которых есть американские граждане, и работать над их освобождением.

Планы госсекретаря

Ожидается, что Блинкен приземлится в Израиле сегодня рано утром. После посещения Израиля и Иордании госсекретарь Энтони Блинкен планирует посетить другие страны региона, которые имеют влияние на воюющие стороны, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Завтра Блинкен отправится в Амман, где встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который поедет с делегацией, в которую входят глава разведки ПА Маджед Фарадж и генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх.

Ранее, мы писали, что США просят выделить 2 млрд долларов на пакет ПВО для Израиля. Это усовершенствует "Железный купол".

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