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Держсекретар США відмовився брати участь у саміті G20 в Південній Африці

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Держсекретар США Марко Рубіо не буде присутній на саміті "Групи двадцяти" (G20), що відбудеться в Йоганнесбурзі 20-21 лютого. Причиною його відмови є політика Південно-Африканської Республіки, що нині головує в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновника у соцмережі Х.

"Я не поїду на саміт G20 в Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі, - експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.) та боротьба зі зміною клімату", - написав Рубіо.

Він також зазначив, що його робота полягає у просуванні національних інтересів Америки, а не витрачанні грошей платників податків чи плекання антиамериканізму.

У 2025 році в G20 головує Південно-Африканська Республіка (ПАР). Влада країни обрала гаслом "Солідарність, рівність та стійкість".

На листопад у Йоганнесбурзі запланований саміт лідерів "Групи двадцяти", після чого головування перейде до Сполучених Штатів.

Припинення фіндопомоги США для іноземних країн

Відразу ж після інавгурації на посаду президента, Дональд Трамп призупинив на 90 днів усі програми зовнішньої фінансової допомоги. Зокрема, була припинена діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

2 лютого Трамп припинив програму фінансової допомоги Південно-Африканській Республіці. Причиною він назвав начебто "масове порушення прав людини" у країні.

На початку лютого Трамп призначив Рубіо в.о. адміністратора USAID.

За кілька днів Агентство відправило у відпустку тисячі підрядників, зокрема дипломатів за кордоном.

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