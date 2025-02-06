Госсекретарь США отказался участвовать в саммите G20 в Южной Африке

"Я не поеду на саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи, - экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.) и борьба с изменением климата", - написал Рубио.

Он также отметил, что его работа заключается в продвижении национальных интересов Америки, а не трате денег налогоплательщиков или воспитании антиамериканизма.

В 2025 году в G20 председательствует Южно-Африканская Республика (ЮАР). Власти страны избрали лозунгом "Солидарность, равенство и устойчивость".

На ноябрь в Йоханнесбурге запланирован саммит лидеров "Группы двадцати", после чего председательство перейдет к Соединенным Штатам.