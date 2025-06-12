Держсекретар США Рубіо опублікував привітання з Днем Росії

Спроби США зупинити війну в Україні

Протягом останніх місяців США провели низку окремих зустрічей з представниками Росії та України з метою врегулювання повномасштабної війни. Під час однієї із зустрічей Вашингтон запропонував Києву введення повного припинення вогню, що Україна одразу підтримала. Натомість у Кремлі почали скиглити й висувати власні умови.

Після цього Росія ініціювала низку так званих "перемир'їв" на фронті, втім, жодного разу не дотримувалась режиму припинення вогню та продовжувала нічні обстріли території України.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.