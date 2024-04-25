Держсекретар США прибув до Китаю: у ЗМІ назвали програму візиту

"Я думаю, що важливо підкреслити цінність - більше того, необхідність - прямої взаємодії, розмов один з одним, викладення наших розбіжностей, які є реальними, і прагнення подолати їх", - сказав Блінкен Чень Цзініну, секретареві парткому Шанхая на початку зустрічі.

Чень, у свою чергу, сказав, що нещодавня розмова між лідерами обох країн сприяла "стабільному та здоровому розвитку відносин наших двох країн".

"Чи вибираємо ми співпрацю чи конфронтацію, це впливає на благополуччя обох народів, обох країн та майбутнє людства", - додав він.

Окрім місцевих чиновників, Блінкен зустрінеться з лідерами бізнесу та студентами, а потім вирушить у п'ятницю до Пекіна для переговорів зі своїм колегою, міністром закордонних справ Ван І, та ймовірної зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном.

За даними експертів, під час візиту Блінкен чинитиме тиск на Китай, щоб Пекін вплинув на китайські компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Не розкриваючи подробиць, високопоставлений представник Держдепартаменту повідомив журналістам, що Вашингтон готовий "вжити кроків" проти китайських фірм, які, на його думку, завдають шкоди безпеці США та Європи.