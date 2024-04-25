Госсекретарь США прибыл в Китай: в СМИ назвали программу визита

"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность – более того, необходимость – прямого взаимодействия, разговоров друг с другом, изложения наших разногласий, которые реальны, и стремления преодолеть их", - сказал Блинкен Чэнь Цзинину, секретарю парткома Шанхая в начале встречи.

Чэнь, в свою очередь, сказал, что недавний разговор между лидерами обеих стран способствовал "стабильному и здоровому развитию отношений наших двух стран".

"Выбираем ли мы сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благополучие обоих народов, обеих стран и будущее человечества", - добавил он.

Помимо местных чиновников, Блинкен встретится с лидерами бизнеса и студентами, а затем отправится в пятницу в Пекин для переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Ван И, и вероятной встречи с президентом Си Цзиньпином.

По данным экспертов, в ходе визита Блинкен будет оказывать давление на Китай, чтобы Пекин повлиял на китайские компании, которые принимают участие в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Не раскрывая подробностей, высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что Вашингтон готов "предпринять шаги" против китайских фирм, которые, по его мнению, наносят ущерб безопасности США и Европы.