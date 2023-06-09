Держсекретар США поїде в Китай. Його візит відкладали через скандал з аеростатом

Відносини між Китаєм та США

база на Кубі

Вчора Wall Street Journal повідомив, що Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

Однак речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

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