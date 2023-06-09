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Держсекретар США поїде в Китай. Його візит відкладали через скандал з аеростатом

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наступного тижня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай. Раніше його поїздку відклали через інцидент з кулею в повітряному просторі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Відносини між Китаєм та США

база на Кубі

Вчора Wall Street Journal повідомив, що Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

Однак речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

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Сполучені Штати АмерикиКитайЕнтоні Блінкен