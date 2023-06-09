Госсекретарь США отправится в Китай. Его визит откладывали из-за скандала с аэростатом

база на Кубе

Вчера Wall Street Journal сообщил, что Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.

Однако представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.

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