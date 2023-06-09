Госсекретарь США отправится в Китай. Его визит откладывали из-за скандала с аэростатом

На следующей неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай. Ранее его поездку отложили из-за инцидента с шаром в воздушном пространстве США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Вчера Wall Street Journal сообщил, что Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.
Однако представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.
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