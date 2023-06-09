Держсекретар США поїде в Китай. Його візит відкладали через скандал з аеростатом

Наступного тижня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай. Раніше його поїздку відклали через інцидент з кулею в повітряному просторі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними видання, державний секретар Ентоні Блінкен планує вирушити до Китаю наступного тижня, оскільки адміністрація Байдена намагається покращити зв’язки, які досягли нового мінімуму в лютому після того, як над повітряним простором США було збито китайську кулю спостереження.

Американські офіційні особи кажуть, що Блінкен планує бути в Пекіні вже 18 червня. Під час поїздки держсекретар планує зустрітись з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом і, можливо, президентом Сі Цзіньпіном.

Американські чиновники повідомили про поїздку Блінкена на умовах анонімності, оскільки ні Державний департамент, ні міністерство закордонних справ Китаю ще не підтвердили поїздку.

Відносини між Китаєм та США

Візит, про який домовилися Сі Цзіньпін і президент Джо Байден минулого року під час зустрічі на Балі, спочатку планувався на лютий, однак був відкладений після інциденту з повітряною кулею. Пекін наполягає, що корабель, що був збитий в повітряному просторі США, був погодною кулею, яка збилася з курсу.

Однак після даного інциденту контакти між США та Китаєм були рідкісними, оскільки зросла напруга через поведінку Китаю в Південно-Китайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України.

Минулого тижня міністр оборони Китаю відхилив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна про зустріч на полях симпозіуму з безпеки в Сінгапурі.

Однак незабаром після відкладення своєї поїздки до Пекіна Блінкен коротко зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Китайська шпигунська база на Кубі

Вчора Wall Street Journal повідомив, що Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

За даними видання, Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо розміщення електронного засобу підслуховування на острові приблизно в 100 милях від Флориди.

Однак речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

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