Госсекретарь США отправится в Китай. Его визит откладывали из-за скандала с аэростатом

На следующей неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай. Ранее его поездку отложили из-за инцидента с шаром в воздушном пространстве США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным издания, государственный секретарь Энтони Блинкен планирует отправиться в Китай на следующей неделе, поскольку администрация Байдена пытается улучшить связи, которые достигли нового минимума в феврале после того, как над воздушным пространством США был сбит китайский шар наблюдения.

Американские официальные лица говорят, что Блинкен планирует быть в Пекине уже 18 июня. Во время поездки госсекретарь планирует встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и, возможно, президентом Си Цзиньпином.

Американские чиновники сообщили о поездке Блинкена на условиях анонимности, поскольку ни Государственный департамент, ни министерство иностранных дел Китая еще не подтвердили поездку.

Отношения между Китаем и США

Визит, о котором договорились Си Цзиньпин и президент Джо Байден в прошлом году во время встречи на Бали, изначально планировался на февраль, однако был отложен после инцидента с воздушным шаром. Пекин настаивает, что корабль, сбитый в воздушном пространстве США, был погодным шаром, который сбился с курса.

Однако после данного инцидента контакты между США и Китаем были редкими, поскольку возросло напряжение из-за поведения Китая в Южно-Китайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и поддержки войны России против Украины.

На прошлой неделе министр обороны Китая отклонил просьбу министра обороны США Ллойда Остина о встрече на полях симпозиума по безопасности в Сингапуре.

Однако вскоре после отложения своей поездки в Пекин Блинкен коротко встретился с главным дипломатом Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Китайская шпионская база на Кубе

Вчера Wall Street Journal сообщил, что Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.

По данным издания, Китай заключил тайное соглашение с Кубой о размещении электронного средства подслушивания на острове примерно в 100 милях от Флориды.

Однако представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.

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