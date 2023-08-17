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Держсекретар США поговорив з американцем, засудженим до РФ за шпигунство, - CNN

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Вашингтон, Четвер 17 серпня 2023 00:57
Держсекретар США поговорив з американцем, засудженим до РФ за шпигунство, - CNN Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Полом Уіланом, який засуджений у Росії за статтею про шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними неназваних джерел у дипломатичних колах, Ентоні Блінкен заявив, що США роблять усе можливе, щоб повернути його додому якнайшвидше. Повідомляється, що це вдруге, коли Ентоні Блінкен розмовляв по телефону з Полом Уіланом, який перебуває в Росії вже понад чотири роки.

Що відомо про Пола Уілана

Пола Уілана затримали у Москві співробітники ФСБ у грудні 2018 року. За даними ФСБ, під час затримання у громадянина СДА знайшли USB-носій із секретними даними. 2020 року Пола Уілана засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова раніше заявила, що РФ не планує обміну обвинуваченого в шпигунстві американця Пола Уїлана на росіян.

Пізніше стало відомо, що Полу Уілану, якого в Росії затримали за підозрою у шпигунстві, продовжили арешт.

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Російська Федерація Ентоні Блінкен
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