Держсекретар США поговорив з американцем, засудженим до РФ за шпигунство, - CNN
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Полом Уіланом, який засуджений у Росії за статтею про шпигунство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними неназваних джерел у дипломатичних колах, Ентоні Блінкен заявив, що США роблять усе можливе, щоб повернути його додому якнайшвидше. Повідомляється, що це вдруге, коли Ентоні Блінкен розмовляв по телефону з Полом Уіланом, який перебуває в Росії вже понад чотири роки.
Що відомо про Пола Уілана
Пола Уілана затримали у Москві співробітники ФСБ у грудні 2018 року. За даними ФСБ, під час затримання у громадянина СДА знайшли USB-носій із секретними даними. 2020 року Пола Уілана засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова раніше заявила, що РФ не планує обміну обвинуваченого в шпигунстві американця Пола Уїлана на росіян.
Пізніше стало відомо, що Полу Уілану, якого в Росії затримали за підозрою у шпигунстві, продовжили арешт.
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