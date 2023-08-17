Госсекретарь США поговорил с американцем, осужденным в РФ за шпионаж, - CNN
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом, который осужден в России по статье о шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным неназванных источников в дипломатических кругах, Энтони Блинкен заявил, что США делают все возможное, чтобы вернуть его домой как можно скорее. Сообщается, что это второй раз, когда Энтони Блинкен разговаривал по телефону с Полом Уиланом, который находится в России уже более четырех лет.
Что известно о Поле Уилане
Пола Уилана задержали в Москве сотрудники ФСБ в декабре 2018 года. По данным ФСБ, при задержании у гражданина СГА нашли USB-носитель с секретными данными. В 2020 году Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что РФ не планирует обмен обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиян.
Позже стало известно, что Полу Уилану, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, продлили арест.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.