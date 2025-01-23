Держсекретар США планує відвідати Панаму на тлі заяв Трампа про "повернення" каналу

Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор і Коста-Рику. Також він відвідає Домініканську Республіку, де пізніше цього року відбудеться саміт Америк (Summit of the Americas), на якому зазвичай присутній президент США.

Очікується, що ця поїздка стане першою для Марко Рубіо з моменту прийняття присяги на посаді. Вона підкреслює зосередженість Трампа на припиненні нелегальної міграції через Центральну Америку та депортації людей до їхніх рідних країн.

Зазвичай перша поїздка глави Держдепартаменту відбувається до геополітично важливого союзника США: попередники Ентоні Блінкен їздив до Японії, а Рекс Тіллерсон - до Німеччини.

Раніше Трамп закликав США повернути контроль над Панамським каналом, якщо вартість проходу для військових і торгових суден не буде знижена.